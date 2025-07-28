Теряющему покупателей Subaru Ascent пересмотрели список комплектаций

Стартовая версия кроссовера, представленного на американском рынке, подорожала на 800 долларов, у большинства других версий – осталась прежней. Посвежевший SUV появится в продаже осенью 2025-го.

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Среднеразмерный трёхрядный кроссовер Subaru Ascent дебютировал в 2017 году, а в продаже на американском рынке он появился летом 2018-го. Этот SUV заметно просел по продажам: по данным Goodcarbadcar.net, за первую половину 2025-го дилеры в США реализовали всего 21 479 экземпляров, что соответствует падению на 23,2% по сравнению с январём-июнем прошлого года.

Теперь американский офис Subaru рассказал о скромных обновках, которые Ascent получил к 2026 модельному году. Одним из главных изменений стала пересмотренная гамма комплектаций. Так, из неё исчез вариант Ascent Onyx, так что теперь трёхрядный паркетник будет представлен в пяти исполнениях – Premium, Limited, Limited Bronze Edition, Touring и Onyx Edition Touring.

При этом версия начального уровня – Subaru Ascent Premium – унаследовала некоторые черты, которые были присущи отправленному в отставку исполнению с прибавкой Onyx. Такой кроссовер получил чёрные корпуса наружных зеркал, аналогичного цвета декор на кузове и 18-дюймовые чёрные же колёсные диски. В салоне предусмотрен тёмный декор, а сиденья отделаны водостойком материалом StarTex.

Как рассказали в американском офисе японской компании, трёхрядный кроссовер Ascent Touring получил элементы «под дерево» в салоне. Кроме того, изменения произошли в палитре Ascent 2026 модельного года: цвет Sapphire Blue Pearl пришёл на смену Cosmic Blue Pearl. В стандартное оснащение кроссовера входит электропривод багажной двери, отделанное кожей рулевое колесо, подогрев передних сидений, трёхзонный климат-контроль.

Паркетник оснащается прежней «начинкой»: речь идёт о 264-сильной турбочетвёрке объёмом 2,4 л.с., максимальный крутящий момент которой составляет 376 Нм. Этот мотор работает в паре с бесступенчатым автоматом, кроме того, ему положена система полного привода. Subaru Ascent имеет адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения для предотвращения столкновения, функцию предупреждения о выезде с полосы движения и о перекрестном движении сзади, помощника при смене полосы движения, а также мониторинг слепых зон.

Цена кроссовера Ascent Premium 2026 модельного года в США составляет 40 795 долларов (эквивалентно примерно 3,24 млн рублей по текущему курсу), что на 800 долларов больше, чем актуальный стартовый вариант. Стоимость Onyx Edition Touring слегка снизалась (на 55 долларов) до 51 995 долларов (около 4,13 млн рублей). У других исполнений ценник остался прежним. Так, покупка варианта Limited обойдётся минимум в 47 885 долларов (около 3,8 млн рублей), Limited Bronze Edition – в 48 995 долларов (около 3,89 млн рублей), а Touring – в 51 165 долларов (около 4,06 млн рублей).

Тем временем Subaru на прошлой неделе рассекретила свой новый глобальный кроссовер Uncharted, который станет ближайшим родственником дебютировавшего в этом году полностью электрического паркетника Toyota C-HR (в Европе – C-HR+).