Российским водителям рассказали о неожиданном штрафе

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал о неожиданном штрафе, который грозит российским водителям. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Машарова, чтобы избежать штрафа, водителям необходимо в течение 10 дней сообщать в ГАИ о смене постоянной регистрации по месту жительства. Как уточнил эксперт, это необходимо для внесения нового адреса в свидетельство о регистрации транспортного средства. Если этого не сделать, можно получить штраф до 2 тысяч рублей.

«Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей», — рассказал Машаров.

Ранее россиянам объяснили, как взыскать ущерб за затопленную во дворе машину.