Nissan N7 стал лучшим среди иностранных электробрендов в Китае

В июне самым продаваемым электромобилем иностранного бренда на китайском рынке стал бюджетный электрический среднеразмерный седан Nissan N7 2025 года. Ключевой момент здесь — «иностранный бренд», поскольку N7 представляет собой переименованный Dongfeng eπ 007, но с некоторыми элементами дизайна Nissan, отличающими его от китайского аналога.

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В начале лета китайцы приобрели 6 189 таких автомобилей, что и вывело его на первое место по продажам среди иностранных марок. Результат позволил ему обойти гибридные и электрические версии Buick GL8 (6 082 единицы) и занять лидирующую позицию, оставив позади себя Toyota bZ3X.

Экстерьер седана выделяется высокотехнологичной светодиодной оптикой: сквозные световые полосы спереди и сзади, фары сложной формы с функцией адаптивного матричного света и возможностью анимации в топовых версиях. Задние OLED-фонари также поддерживают отображение анимации и текста.

Управление осуществляется через 15,6-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, у водителя в распоряжении персональный 10,25-дюймовый дисплей. Базовое оснащение включает современные системы ADAS, в дорогих версиях предлагается панорамная крыша, электропривод багажника и премиальная аудиосистема с 14-ю динамиками.

В настоящее время Nissan N7 продаётся в двух версиях в пяти комплектациях. Базовая оснащается переднеприводным двигателем мощностью 215 лошадиных сил и крутящим моментом 325 Н·м, а литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 58 кВт·ч обеспечивает запас хода в более чем 800 километров (по рейтингу CLTC).

Стоит отметить, что этот автомобиль производится в Китае и предназначен пока только для этого рынка. Его появление в США из-за высоких пошлин не рассматривается, но будет ли модель представлена в других странах, неизвестно.