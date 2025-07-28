Прошедший ряд испытаний Mercedes-Benz VLE показался на новых фото

Премьера минивэна немецкой марки, в основе которого лежит новая модульная платформа VAN.EA, пройдёт в 2026 году.

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Вэны Mercedes-Benz V-Class и Vito третьего поколения появились в продаже ещё в 2014 году, а первое обновление они пережили в 2019-м. В том же году немецкий производитель презентовал серийные полностью электрические версии моделей, которые получили собственные названия: так, минивэну достался индекс EQV, фургону – наименование e-Vito. В 2023 году состоялся дебют обновлённого семейства в полном составе. На сегодняшний день компания продолжает заниматься разработкой семейства вэнов нового поколения.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, немцы решили разделить сегмент миниэнов на два статусных класса: семейство «младшего» – VLE – будет состоять из семейных и коммерческих вэнов, а также кемперов, а в семейство «старшего» – VLS – войдут различные версии роскошных VIP-шаттлов. Напомним, весной этого года марка представила предвестника VLS, его роль исполнил концепт Mercedes‑Benz Vision V, который дебютировал в Китае.

Ранее в Mercedes‑Benz рассказали о том, что в рамках дорожных тестов прототипы VLE проехали из Штутгарта через Альпы в Рим. Протяжённость маршрута составила 1090 км, при этом электровэнам понадобилась всего пара остановок для подзарядки, каждая из которых заняла 15 минут. Производитель пока не раскрыл ёмкость тяговой батареи, а также максимальный запас хода, но стоит ожидать, что дальнобойность окажется больше, чем у актуального EQV – 374 км (при расчёте по циклу WLTP).

Теперь производитель опубликовал порцию новых снимков замаскированного прототипа Mercedes-Benz VLE, а также рассказал о других проведённых тестах. Так, минивэн отправили на скоростные заезды на испытательном треке в Нардо (расположен на юге Италии). Здесь разработчики смогли оптимизировать настройки электропривода, усовершенствовать процессы рекуперации, улучшить терморегулирование, а также им удалось изучить рулевое управление задней осью.

Помимо этого, прототип будущей новинки отправили в аэродинамическую трубу. В компании пока не готовы рассекретить коэффициент аэродинамического сопротивления, но называют его «впечатляющим». В Mercedes-Benz отметили, что этому способствует дизайн экстерьера с ровной линией крыши, плавно переходящей в закругленный спойлер в верхней части багажной двери.

Известно, что новые вэны Mercedes‑Benz будут базироваться на модульной платформе VAN.EA (Van Electric Architecture), которая станет общей для всех будущих лёгких коммерческих электромобилей марки. Напомним, эта «тележка» примерно на 70% унифицирована с новой «углеводородной» платформой VAN.CA (Van Combustion Architecture). Они лягут в основу среднеразмерных и больших пассажирских вэнов и фургонов. Отметим, у бренда нет планов по выпуску новых компактных «каблучков»: производство нынешних Mercedes-Benz Citan / eCitan / T-Class / EQT на платформе Renault завершится в середине следующего года, преемников у них не будет.