Начали действовать изменения ПДД о предоставлении приоритета спецтранспорту

С субботы, 26 июля, вступают в силу изменения ПДД, запрещающие двигаться в ряду со спецтранспортом на равной скорости и предписывающие автомобилистам при приближении машин со спецсигналом перестраиваться в соседний ряд либо на обочину, или выполнив другой маневр, предусмотренный правилами. Об этом «Коммерсантъ».

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Согласно изменениям, «нужно уступать машинам без цветографической схемы на борту (на них обычно перевозят высших чиновников), а также автомобилям, которые едут в колонне сопровождения, впереди которой — машина с мигалкой», говорится в публикации.

Ранее в ПДД речь шла лишь о необходимости уступить дорогу машинам с мигалками без расшифровки необходимых действий, напоминают журналисты. Теперь, помимо указанных предписаний, правила дополнили запретом на опережение таких автомобилей, то есть на то, чтобы двигаться с большей или такой же скоростью по соседним полосам и на препятствование их «организованному движению».

Уточняется, что штрафы за нарушения в этой сфере пока остаются прежними, составляя до 7,5 тысячи рублей, но в ближайшее время ответственность ужесточат — 25 июля Совет Федерации одобрил соответствующие изменения в КоАП, предусматривающие штрафы до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.