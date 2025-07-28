Тираж всего 10 экземпляров: представлен уникальный проект

Компания Larkin представила спорткар Feroxa на базе Aston Martin Vantage

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Британская фирма Larkin анонсировала новый спортивный автомобиль Feroxa, который будет выпущен ограниченным тиражом – всего 10 экземпляров.

На первый взгляд может показаться, что это новая модель, но на самом деле она создана на основе спорткара Aston Martin Vantage, производившегося с 2005 по 2018 год.

Специалисты тюнинг-ателье сняли кузов Aston Martin и заменили его оригинальными углеродными панелями. По их расчетам, общий вес автомобиля не превысит 1300 кг.

Как сообщает портал CarScoops, Feroxa унаследовал силовые установки от Vantage. Он будет представлен в двух вариантах: с 4,3-литровым атмосферным V8, мощность которого удалось увеличить до 420 лошадиных сил, и с V12, мощность которого составит 500 лошадей. Оба варианта будут оснащены механической коробкой передач и задним приводом.

Разработкой новинки занимался Дуглас Ларкин, владелец компании Capture Point, специализирующейся на 3D-сканировании и проектировании. Прототип Feroxa был одобрен на недавнем Фестивале скорости в Гудвуде. О цене новинки пока ничего не известно, но с учетом ручной сборки и ограниченного тиража можно предположить, что стоимость будет выше, чем у стандартного Vantage.