Pony. ai начала круглосуточные испытания своих беспилотных авто

Pony. ai дали добро на круглосуточные испытания беспилотных автомобилей в Китае
Китайская Pony. ai начала круглосуточные испытания своих беспилотных автомобилей в Пекине, Гуанчжоу и Шэньчжэне. Ранее тесты проходили только с 7 утра до 11 вечера. Теперь машины работают 24/7.
Цель проекта — улучшить транспортную доступность в ночное и раннее утреннее время, когда общественный транспорт работает с ограничениями. По данным компании, в эти часы пропускная способность транспорта составляет менее 30% от дневной, и автономные машины «могут восполнить этот пробел».
Автопарк Pony. ai уже прошёл более 50 миллионов километров испытаний, в том числе более 500 000 часов полностью без водителя.
Также в автомобилях установлены технологии самоочистки датчиков от дождя, пыли и тумана.