Власти Калифорнии запретили Tesla перевозить людей на беспилотных такси

Калифорнийские власти заявили, что Tesla не имеет права перевозить пассажиров на беспилотных автомобилях в этом штате. Об этом сообщил местный регулятор CPUC, комментируя сообщения о планах Илона Маска расширить работу роботакси Tesla в районе залива Сан-Франциско.

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По данным CPUC, компания может оказывать транспортные услуги только с водителем за рулём. То есть Tesla может работать как обычное такси, но не как полностью автономный сервис.

Также Калифорнийское управление по автотранспорту (DMV) уточнило, что с 2014 года у Tesla есть разрешение на тестирование беспилотников, но только с водителем за рулём и без права брать плату за поездки. Водителями могут быть только сотрудники или представители компании.

Ранее Tesla уведомила CPUC о планах расширить сервис и начать возить тех самых «друзей, родственников сотрудников и отдельных пользователей» в разных районах Калифорнии. Однако регулятор подчеркнул, что такое возможно только на обычных, неавтономных автомобилях.