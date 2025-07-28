Какие подержанные спорткары могут купить россияне

В конце июля 1894 года в Париже стартовали первые в истории автомобильные гонки Париж – Руан. Инициированные главным редактором газеты «La Petite Journal» Пьером Жиффаром, эти соревнования стали отправной точкой автоспорта. Участникам предстояло пройти дистанцию за 12 часов, а жюри в итоге разделило первый приз между двумя бензиновыми автомобилями – Peugeot и Panhard-Levassor, признав их самыми надежными.

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BMW M3

BMW M3 с самого начала задумывалась как машина для побед. В 2012 году она вернула BMW к триумфу в DTM после 20-летнего перерыва, а гоночный M3 GT2 с двигателем на 485 л.с. добился впечатляющих результатов в серии ALMS. В 2009 году модель дебютировала в гонках «24 часа Нюрбургринга», где одержала победу в своем классе.

Минуту славы M3 получила и за пределами трассы: в 2010 году художник Джефф Кунс создал уникальную версию BMW M3 GT2 в рамках серии BMW Art Cars. Сегодня подготовленный гоночный экземпляр этой модели можно найти на Авито Авто. Это BMW M3 E90 2009 года, выставленный на продажу в Санкт-Петербурге за 4,5 млн рублей.

Под капотом – 4-литровый атмосферный V8 мощностью 420 л.с. Кроме того, машина дорабатывалась в немецком ателье Black Falcon: подвеска и элементы ходовой части, по данным владельца, заменены на спортивные. Также установлены титановый выхлоп, карбоновая крыша, сиденья-ковши и каркас безопасности. Машина не была в гражданской эксплуатации – сразу после покупки она отправилась покорять европейские гоночные трассы.

© Авито Авто

Nissan GT-R с момента запуска в 2007 году стал символом доступной сверх-производительности. В 2008 году на Нордшляйфе (Нюрбургринг) он установил рекорд круга для серийных автомобилей — 7 минут 29,3 секунды. GT-R побеждал в FIA GT1, Super GT и гонках на выносливость, в том числе «24 часа Нюрбургринга» и «12 часов в Батерсте».

Автомобильный журнал Top Gear назвал его «одним из самых невероятных автомобилей из когда-либо созданных». В кинематографе GT-R стал главным героем «Форсажа-6», где на нем гонял Брайан О’Коннор.

Один из ярких экземпляров этого спорткара представлен в Москве за 11,5 млн рублей. Это Nissan GT-R 2017 года – тюнингованный зверь с двигателем, который после доработок в ателье выдает 760 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента (по данным владельца).

Проведена модернизация выхлопной системы, тюнинг экстерьера и интерьера. Автомобиль используется исключительно в тёплое время года, хранится в подземном паркинге и привлекает внимание не только техническими характеристиками, но и внешним видом.

© Авито Авто

Porsche 924

Первый в истории марки переднемоторный спорткар, ставший основой для гоночных версий. В 1980 году модифицированный 924 Carrera GT занял третье место в своем классе на «24 часах Ле-Мана». Автомобиль был популярен в любительских гонках и ралли, а его аэродинамичный кузов с подъемными фарами и коэффициентом сопротивления 0,36 впечатляет даже сейчас.

В кино модель 924 появлялся в культовых проектах: в фильме «Рискованный бизнес» (1981 г.) на нем появляется герой Тома Круза, в одной из серий франшизы о Джеймсе Бонде «Живые огни» (1987 г.) машина участвует в погоне, а в сериале «Майами-Вайс» (1984–1989 гг.) детектив Сонни Крокетт ездил на черном 924.

Один из таких раритетов доступен на Авито Авто. Этот Porsche 924 1981 года предлагается в Москве за 2,3 млн рублей. Владелец называет его «очень интересным автомобилем, не оставляющим без внимания» — и это не преувеличение. Машина участвовала в многочисленных шоу и выставках и сохранила аутентичность. Под капотом – 2,5-литровый турбомотор, а пробег составляет всего 10 000 км.

Сегодня автоспорт и гоночные автомобили продолжают вдохновлять миллионы людей, и представленные в подборке модели – реальная возможность прикоснуться к этой вселенной. История автогонок – это более чем сто лет скорости, рекордов и смелости тех, кто верил в будущее, не зная, каким оно станет.

«Когда паровые машины впервые бросили вызов лошадям, они стали символом не только технологического прорыва, но и культурного конфликта. Сегодня, глядя на технологичные болиды Формулы-1, мы забываем, что первый шаг к революции был сделан в условиях почти анекдотичного контраста: дым, шум и испуганные животные — все это было частью рождения новой эпохи.

Но при этом мы должны понимать – то, что нам сейчас кажется чудом инженерной мысли, через 20 или 30 лет будет жутким анахронизмом. Но это и прекрасно», — рассказал редакции Quto Денис Смольянов, шеф-редактор Журнала Авито Авто.