Кемеровчанин выставил на продажу такси времен Брежнева

В кузбасской столице на торговой площадке обнаружен уникальный советский автомобиль, отлично сохранившийся за 57 лет.

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На популярном сайте появилось объявление о продаже ретроавтомобиля ГАЗ 21 Волга 2.5 MT 1968 года выпуска. Владелец просит за серое такси времен Брежнева 850 000 рублей, утверждая, что его "ласточка" не бита, пробег за 57 лет составил всего 100 000 километров, а паспорт технического состояния оригинальный.

Комплектация предлагается базовая, в дополнение дают диски и шины.

ГАЗ-21 – легендарный автомобиль эпохи СССР, поступил на службу в такси в 1957 году. "Волги" первого поколения были объединены цифровым индексом "21". Сегодня сохранившиеся экземпляры стали предметом коллекционирования и почитания. На интернете можно найти варианты в других городах как за 200 000 рублей, так и за 1,3 млн рублей.