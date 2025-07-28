Названы автомобильные марки, теряющие позиции в России

Автостат: Great Wall и FAW вошли в Топ-5 брендов, теряющих доверие клиентов в РФ

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В пятерке брендов, теряющих свои позиции на авторынке России оказалось две китайских и три российских марки.

Речь не про какие-то цифры продаж: агентство «Автостат» провело опрос, по которому определялась степень лояльности автомобилистов к той или иной автомобильной компании. В ходе опроса можно было назвать несколько брендов, которые, по мнению отвечающего, по каким-либо причинам теряют рыночные позиции – например, используют устаревшие технологии, испытывают проблемы с качеством, проседают в продажах и так далее.

На двух последних позициях в Топ-5 этого антирейтинга расположились китайские FAW (24,7%) и Great Wall (25,2%) – то есть их назвал каждый четвертый респондент.

На третьей позиции – бренд «Москвич», под которым на бывшем заводе Renault в Москве выпускаются переименованные модели китайской марки JAC – 39,5% автомобилистов сочли, что сейчас «Москвич» теряет позиции. На второй строчке – Lada, которую назвали 52,8% опрошенных. А «победил» УАЗ – маркой, теряющей позиции на российском авторынке, Ульяновский автозавод посчитали 55,9% респондентов.