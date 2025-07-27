Как не попасть в пробку на Крымском мосту

В летние месяцы и «бархатный сезон» при переезде через Крымский мост зачастую можно попасть в пробку, в самые загруженные дни время ожидания может достигать нескольких часов. При подготовке к переезду нужно взять с собой воду и свежие продукты для перекуса, подготовить развлечения для детей и рассчитать топливо так, чтобы его хватило на период ожидания досмотра.

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Также рекомендуется заранее изучить карту стационарных точек отдыха вдоль трассы — там находятся туалеты, кафе, заправки, тенты от солнца и волонтерские пункты с питьевой водой.

Самые длинные заторы фиксируются на въезде со стороны Краснодарского края в начале недели, а поток машин из Керчи становится более загруженным ближе к выходным. В непогоду ситуация может измениться, поэтому мониторить информацию стоит за несколько часов до выезда к мосту. Больше всего шансов быстро переехать по мосту — в ночной период, с 01:00 до 07:00, передает Риамо.

21 июля на подъездах к Крымскому мосту образовалась пробка общей численностью две тысячи автомобилей. Со стороны Тамани водителям пришлось ждать проезда по мосту около трех часов.