В России прошел регистрацию сервис Kia Flex для подписки на автомобили
В 2022 году, после того, как Kia ушла с российского рынка, работа фирменного сервиса аренды была приостановлена, пишет издание SHOT.
Несмотря на это, некоторые дилерские центры продолжали предлагать клиентам автомобили по подписке. Весной этого года южнокорейское новостное агентство Yonhap распространило информацию о том, что компания Hyundai, в состав которой входит бренд Kia, рассматривает возможность вернуть Kia на российский рынок в 2025 году. Но позднее представители Hyundai выступили с заявлением о том, что данную информацию неверно интерпретировали в средствах массовой информации.
Ранее сообщалось, что Kia отзовет с российского рынка около 80 тысяч кроссоверов Sportage.