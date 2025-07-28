В России прошел регистрацию сервис Kia Flex для подписки на автомобили

В 2022 году, после того, как Kia ушла с российского рынка, работа фирменного сервиса аренды была приостановлена, пишет издание SHOT.

© runews24.ru

Несмотря на это, некоторые дилерские центры продолжали предлагать клиентам автомобили по подписке. Весной этого года южнокорейское новостное агентство Yonhap распространило информацию о том, что компания Hyundai, в состав которой входит бренд Kia, рассматривает возможность вернуть Kia на российский рынок в 2025 году. Но позднее представители Hyundai выступили с заявлением о том, что данную информацию неверно интерпретировали в средствах массовой информации.

Ранее сообщалось, что Kia отзовет с российского рынка около 80 тысяч кроссоверов Sportage.