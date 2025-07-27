Назван самый узнаваемый в РФ иностранный бренд автомобилей

В десятке наиболее узнаваемых россиянами автомобильных брендов оказалось семь китайских. Исследование проводило аналитическое агентство «Автостат» – специалисты предложили респондентам выбрать из списка 32 марок автомобилей те, «которые вы знаете хотя бы по названию», причем выбрать можно было несколько. На удивление, в получившемся рейтинге не оказалось ни одной автомобильной марки, принадлежащей европейской, японской, корейской или американской компании.

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Большая часть списка – это «китайцы», которых возглавляет Haval, занявший третью строчку, позади за Ладой и УАЗом: его выбрали 87,4% участников опроса.

Источник напоминает, что эта автомобильная марка пришла в Россию чуть более 10 лет назад. Еще две китайских марки с примерно той же продолжительностью присутствия на российском авторынке идут следом – это Geely и Chery. А за ними – еще более «молодые» для России Tank, Exeed и Omoda.

Замыкают список Changan и возрожденный в 2022 году бренд Москвич, под которым выпускаются переименованные модели китайского бренда JAC...

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