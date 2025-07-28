Suzuki Jimny теперь можно стилизовать под Renault 5

Suzuki Jimny уже давно стал популярной основой для необычных модификаций, и мало кто справляется с этим так изящно, как японское ателье DAMD.

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Компания прославилась тем, что превращала компактный внедорожник то в миниатюрную копию Mercedes G63 AMG, то в уменьшенную версию Land Rover Defender. Даже облик Lancia Delta Integrale однажды стал вдохновением для кастома на базе Jimny.

Теперь DAMD возвращается с обновлёнными версиями своих комплектов в стиле G63 и Defender — на этот раз они адаптированы для удлинённой пятидверной версии Jimny.

Обновлённый обвес а-ля Defender, получивший название Little D, получил несколько тонких доработок. Он представлен на модели с увеличенной колёсной базой и окрашен в глубокий зелёный цвет.

Комплект включает в себя новые фары и указатели поворота в стиле классического Defender, а также затемнённую решётку радиатора с зелёным овальным шильдиком, отсылающим к фирменному стилю Land Rover.

Кроме того, DAMD разработала специальную защиту днища, новые бамперы спереди и сзади, а также расширители колёсных арок.

Little D также оснащается брызговиками и может быть дополнен несколькими вариантами фирменных дисков.

Что касается версии Little G, то она тоже построена на базе пятидверного Jimny и выполнена в духе Mercedes-Benz G-класса — с характерными передним и задним оформлением, оригинальными колёсами, расширенными крыльями, подножками и доработанными дверными накладками.

Новинка в линейке — версия Little G Traditional. Она комплектуется упрощённым стальным передним бампером со встроенными квадратными жёлтыми противотуманками, задними фонарями в стиле ранних «Геликов» и комплектом брызговиков.

Но самым неожиданным и, возможно, самым очаровательным вариантом стал комплект кузовных деталей в стиле Renault 5, получивший название Saudade. Возможно, это лучший проект DAMD на сегодняшний день.

Он включает квадратные фары в духе классического Renault, маленькую чёрную решётку радиатора и стальной чёрный бампер с ярко выраженной защитой снизу.

Также для Saudade были разработаны новые боковые зеркала, расширенные арки и яркий комплект дисков OZ Racing.

Самое удивительное — цена. Учитывая масштаб визуального преображения, комплект стоит довольно скромно. Полный кузовной кит без окраски обойдётся в 382 800 иен (примерно 200 тысяч рублей). С набором из пяти дисков OZ Racing сумма составит 520 000 иен (примерно 280 000 рублей), что выглядит действительно неплохо.