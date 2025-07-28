Сотрудники ДПС поймали пьяного мальчика за рулем автомобиля в Благовещенске

В Благовещенске сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого 11-летнего мальчика, который управлял отцовским автомобилем.

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Как говорится в официальном заявлении управления МВД по Амурской области, инспекторы дорожно-патрульной службы МУ МВД России "Благовещенское", патрулируя улицу Пушкина, остановили автомобиль Toyota Corona Premio. К их удивлению, за рулем оказался 11-летний подросток.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что автомобиль был взят без разрешения у отца.

Автомобиль был эвакуирован и помещен на специализированную стоянку. В отношении матери несовершеннолетнего будут приняты меры административного воздействия. Сам подросток будет поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних и пройдет необходимое обследование в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что Амурская область вчетверо увеличила вознаграждение за сигналы о нетрезвых водителях.