Renault обновила для Индии кроссовер Triber

Несмотря на компактные размеры, машина может похвастаться просторным 7-местным салоном и широкими возможностями трансформации. В результате рестайлинга Triber получил обновленный дизайн передней части, новые задние фонари, опциональные 15-дюймовые колеса и варианты двухцветной окраски кузова.

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В салоне появилась новая передняя панель, но в базовых версиях на месте экрана медиасистемы находится пластиковая заглушка.

Renault Triber оснащается трехцилиндровым атмосферным литровым двигателем и мощностью 72 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 5-ступенчатая «механика» или ее роботизированная версия с одним сцеплением.

Обновленный Renault Triber уже доступен для заказа в Индии по цене от 630 тысяч рупий (580 тысяч рублей), а максимальная комплектация с роботом обойдется в 917 тысяч рупий (840 тысяч рублей).

Напомним, что в Латинской Америке начались продажи «Патриотов», собранных на Кубе. Самый мощный внедорожник Tank 500 появится в России.