Эксперт Целиков: На АвтоВАЗе начался отпуск, но речи о дефиците Lada не идет
С 28 июля предприятия, входящий в АО "АвтоВАЗ", отправились в ежегодный корпоративный отпуск, который продлится до 17 августа. С 18 августа заводы снова начнут выпуск автомобилей.
Во время ЕКО на предприятиях проводится ремонт, профилактика и модернизация оборудования, а также улучшение условий труда коллектива.
Как правило, на время отпускного простоя АвтоВАЗ создает запас автомобилей, чтобы исключить их дефицит в дилерской сети.
"Потребителям переживать не стоит. Товарные запасы достаточно большие. Точных цифр нет. Но, ориентируясь на статистику производства и продаж, можно сделать грубую оценку. Она говорит о том, что суммарные стоки на складах автозавода и его дилеров могут превышать 100 тысяч автомобилей", - дал оценку стокам Lada глава "Автостата" Сергей Целиков.
Ранее "РГ" рассказывала, что у автомобилей Lada может появиться по-настоящему "народная" модификация на пропане.