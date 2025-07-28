На АвтоВАЗе начался отпуск, но речи о дефиците Lada не идет

С 28 июля предприятия, входящий в АО "АвтоВАЗ", отправились в ежегодный корпоративный отпуск, который продлится до 17 августа. С 18 августа заводы снова начнут выпуск автомобилей.

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Во время ЕКО на предприятиях проводится ремонт, профилактика и модернизация оборудования, а также улучшение условий труда коллектива.

Как правило, на время отпускного простоя АвтоВАЗ создает запас автомобилей, чтобы исключить их дефицит в дилерской сети.

"Потребителям переживать не стоит. Товарные запасы достаточно большие. Точных цифр нет. Но, ориентируясь на статистику производства и продаж, можно сделать грубую оценку. Она говорит о том, что суммарные стоки на складах автозавода и его дилеров могут превышать 100 тысяч автомобилей", - дал оценку стокам Lada глава "Автостата" Сергей Целиков.

Ранее "РГ" рассказывала, что у автомобилей Lada может появиться по-настоящему "народная" модификация на пропане.