Юрист объяснил законность штрафов за парковку на местах «для персонала»

В беседе с ИА RuNews24.ru юрист Михаил Быков отметил, что в российском законодательстве действительно имеются ограничения по парковке в определённых местах. Так, в разделе 8 ПДД содержатся знаки дополнительной информации и таблички.

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«Пункт 8.8 касается платных парковок — их можно организовать практически на любой территории. Также существуют таблички 8.9.1, 8.9.2 и 8.9.3: это парковка для резидентов, дипкорпуса и с ограничением по времени. Но такого знака, как “парковка для сотрудников”, “для клиентов”, “для покупателей” или “для посетителей” — не существует», — подчеркнул собеседник издания.

Однако в ПДД есть понятие «парковочное разрешение» — оно выдается тем, кто оплатил парковку либо приобрел доступ к ней как к услуге. Например, в бизнес-центрах такие разрешения могут выдаваться собственникам или арендаторам помещений.

На основании отсутствия таких разрешений можно эвакуировать машину и даже выписывать штраф другим водителям, но только при наличии соответствующего официального дорожного знака. Плату за такую парковку взимает собственник территории — государственный или частный.

Но есть нюанс: таблички «для клиентов» или «для персонала», сделанные самими организациями, юридической силы не имеют.

«Например, если на такое место вызывается эвакуатор, а официального знака нет, — оштрафовать владельца автомобиля нельзя. Если установлен только знак парковки без ограничивающих табличек, то парковаться может кто угодно. А если парковка платная — нужно её оплатить. За парковку на месте с самодельной табличкой штрафовать нельзя, потому что такого знака в ПДД просто нет. Если составлен протокол или вызваны сотрудники ГИБДД, можно ссылаться на отсутствие соответствующего знака в законодательстве. Штраф будет незаконным. Любой судья встанет на сторону водителя, ведь тот ничего не нарушал», — объяснил Михаил Быков.

При этом на частной территории может быть установлен знак парковки. Но важно понимать — она платная или бесплатная. Юрист добавил, что на платной парковке можно установить шлагбаум и взимать плату за въезд — в этом случае всё будет законно. Если же парковка бесплатная, то неважно, для кого она номинально создана — для персонала или для клиентов — она доступна для всех.