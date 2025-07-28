Lamborghini Lanzador может оказаться менее «зеленым», чем ожидалось

В 2023 году итальянская марка представила концепт «приподнятого» GT Lanzador — предвестника своего первого электрокара. Спустя два года у Lambroghini появились сомнения касательно силовой установки: в интервью австралийскому Car Expert глава марки Стефан Винкельман заявил, что Lanzador может оказаться не электрокаром, а подключаемым гибридом.

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К решению оснастить «товарную» версию Lanzador Lamborghini подталкивает падающий спрос на электромобили — особенно в сегменте премиум-класса.

Концепт Lanzador показали в августе 2023 года на выставке Monterey Car Week. Гранд-турер с увеличенным клиренсом получил электрическую силовую установку мощностью 1340 лошадиных сил, полный привод, активные аэродинамические элементы, персональные дисплеи для пассажиров и эко-материалы в салоне.

В марте 2025-го гендиректор Volkswagen Group Оливер Блюм пообещал серийному варианту установку намного мощнее — до 2000 сил. То есть воплощение шоукара превзойдет по мощности 1800-сильный Bugatti Tourbillon и гиперкар Rimac Nevera, выдающий 1914 сил. При этом выпуск модели перенесли с 2028 на 2029 год.

Ранее Lamborghini передумала делать «чистым» электрокаром Urus второго поколения. Винкельманн заявил, что кроссовер-бестселлер не откажется от двигателя внутреннего сгорания и получит плагин-гибридную установку.