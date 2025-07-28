В Новосибирске введут ограничения на движение грузовиков

В Новосибирске создадут специальные коридоры для грузового транспорта, чтобы разгрузить дороги, снизить заторы и сохранить дорожное покрытие. Об этом в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.

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По словам градоначальника, грузовой транспорт сможет проехать по специальным маршрутам. Всего планируется создать четыре направления. Эти коридоры пройдут по окраинам и трассам, а в восьми районах — в центре города, в том числе на Красном проспекте, введут круглосуточный запрет для фур весом более 12 тонн.

Мэр уточнил, что грузоперевозчикам предоставят время на адаптацию: «Переход на малотоннажный транспорт и пересмотр логистики будет поэтапным».

Ранее BFM-Новосибирск писал, что в НСО ищут подрядчика для строительства тротуаров на дороге от Мочище до Витаминки.