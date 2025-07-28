К 2050 году в Москве появятся полностью автономные транспортные системы

К 2050 году в Москве будет массово внедрен автономный транспорт и сформируется интеллектуальная транспортная система, сообщается на сайте Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

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«Основной упор делается на микромобильность и автономные технологии – самокаты, моноколеса и беспилотные общественные средства передвижения вытесняют личные автомобили», — говорится в сообщении.

Также эксперты по инновациям заявили, что Москва освоит воздушное и подземное пространства.

На сайте ЦПК добавили, что в Москве значительно внимание уделяется и развитию медицины.

«В будущем алгоритмы позволят проводить диагностику с высокой точностью, вмешательство медицинских работников потребуется только при отклонениях от нормы», — говорится в сообщении.

Кроме того, манифест форсайта «Москва-2050» Института Генплана фиксирует кардинальные изменения на рынке труда, вызванные углублением разделения труда и ускорением образования. Большинство москвичей, по мнению авторов, столкнется с необходимостью либо уйти с рынка труда, либо пройти переквалификацию в направлении высокотехнологичных и креативных индустрий.