ЦПК: к 2050 году в Москве появятся полностью автономные транспортные системы
К 2050 году в Москве будет массово внедрен автономный транспорт и сформируется интеллектуальная транспортная система, сообщается на сайте Центра политической конъюнктуры (ЦПК).
«Основной упор делается на микромобильность и автономные технологии – самокаты, моноколеса и беспилотные общественные средства передвижения вытесняют личные автомобили», — говорится в сообщении.
Также эксперты по инновациям заявили, что Москва освоит воздушное и подземное пространства.
На сайте ЦПК добавили, что в Москве значительно внимание уделяется и развитию медицины.
«В будущем алгоритмы позволят проводить диагностику с высокой точностью, вмешательство медицинских работников потребуется только при отклонениях от нормы», — говорится в сообщении.
Кроме того, манифест форсайта «Москва-2050» Института Генплана фиксирует кардинальные изменения на рынке труда, вызванные углублением разделения труда и ускорением образования. Большинство москвичей, по мнению авторов, столкнется с необходимостью либо уйти с рынка труда, либо пройти переквалификацию в направлении высокотехнологичных и креативных индустрий.