Автодилеры в РФ массово закрываются

Автодилеры в России закрываются ураганными темпами
По итогам II квартала 2025 года было расторгнуто чуть меньше 400 дилерских контрактов, причём речь идёт не только о брендах, которые не пользуются у россиян популярностью, но также о марках, которые лидируют на российском рынке. Об этом пишут IZ.RU.
Сообщается, что с апреля по июнь было заключено 209 новых контрактов, расторгнуто — 382. Таким образом, количество шоурумов сократилось на 183, или на 4%. Всего в середине июня на территории нашей страны насчитывалось 4 333 дилерских центра, которые занимаются продажей и обслуживанием автомобилей.
В аутсайдерах — Kaiyi, которая потеряла 30 дилеров, а также Dongfeng (24 шоурума), Xcite (20 дилеров), Jaecoo и Solaris (по 16 шоурумов), BAIC (15 шоурумов), FAW, Geely, Exeed, Livan, Omoda (по 10 дилеров).
Уточняется, что до этого года число автосалонов росло. Например, в I квартале 2025 было заключено более 200 новых контрактов, активнее всего развивались марки Xcite, Knewstar, Jaecoo и Omoda.
По мнению экспертов, одной из основных проблем продавцов стал обвалившийся рынок. В итоге многим дилерам, особенно если они представляют не самые востребованные марки, попросту не хватает покупателей для рентабельности.
«Явный перебор сложился в Москве и Московской области, где марки хаотично и бессистемно открывали дилерские центры, пренебрегая такими базовыми понятиями, как расчет ёмкости рынка и прогноз доходности сетей. На стагнирующем рынке, если шоурум продает меньше 50 автомобилей в месяц, он уходит в минус по операционной прибыли. Бороться с высокой ключевой ставкой при марже с продаж в 6–7% могут позволить себе только крупные сети с большой инерцией и финансовой устойчивостью», — считает замглавы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.