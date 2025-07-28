Автодилеры в РФ массово закрываются

По итогам II квартала 2025 года было расторгнуто чуть меньше 400 дилерских контрактов, причём речь идёт не только о брендах, которые не пользуются у россиян популярностью, но также о марках, которые лидируют на российском рынке. Об этом пишут IZ.RU.

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Сообщается, что с апреля по июнь было заключено 209 новых контрактов, расторгнуто — 382. Таким образом, количество шоурумов сократилось на 183, или на 4%. Всего в середине июня на территории нашей страны насчитывалось 4 333 дилерских центра, которые занимаются продажей и обслуживанием автомобилей.

В аутсайдерах — Kaiyi, которая потеряла 30 дилеров, а также Dongfeng (24 шоурума), Xcite (20 дилеров), Jaecoo и Solaris (по 16 шоурумов), BAIC (15 шоурумов), FAW, Geely, Exeed, Livan, Omoda (по 10 дилеров).

Уточняется, что до этого года число автосалонов росло. Например, в I квартале 2025 было заключено более 200 новых контрактов, активнее всего развивались марки Xcite, Knewstar, Jaecoo и Omoda.

По мнению экспертов, одной из основных проблем продавцов стал обвалившийся рынок. В итоге многим дилерам, особенно если они представляют не самые востребованные марки, попросту не хватает покупателей для рентабельности.