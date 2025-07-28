В России продают редкую Ferrari Testarossa: ей 35 лет, а она как новая

Уникальный по своей редкости и состоянию образец удалось обнаружить "Российской газете" в ходе очередного мониторинга сайтов бесплатных объявлений. Продавец из Москвы выставил на продажу легендарную Ferrari Testarossa 1990 года. Несмотря на 35-летний возраст, пробег на одометре составляет 16900 километров.

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По информации от хозяина, машина была импортирована в Россию четыре года назад из Франции, где с 1990 года находилась в руках одного владельца. В качестве подтверждения своих слов продавец предоставляет полную сервисную историю итальянского спорткара и сертификат происхождения от завода-изготовителя. Кроме того, перед отъездом автомобиль прошел полный спектр технических работ у официального дилера Ferrari в городе Турин.

Кузов машины окрашен в фирменный красный металлик Rosso Corsa. В интерьере присутствуют кожаные сиденья и ковролин бежевого оттенка, которые дополнены контрастным коричневым торпедо. Под капотом "капсулы времени" скрывается могучий оппозитный 12-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 4,9 литра мощностью 390 л.с., работающий в тандеме с пятиступенчатой механической трансмиссией с приводом на заднюю ось.

За годы производства в Маранелло (с 1984 по 1996 год) с конвейера сошло около 10 тысяч экземпляров данной модели.

Продавец просит за свою Ferrari внушительную сумму - 25 000 000 рублей.

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