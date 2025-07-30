В Ингушетии подросток устроил гонки с полицией

В Ингушетии привлекли к административной ответственности 42-летнего мужчину за то, что он передал управление машиной 13-летнему сыну, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

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Тонированный автомобиль Lada Granta инспекторы ДПС заметили в селе Сурхахи. С помощью громкоговорителя полицейские потребовали от водителя остановиться для проверки документов. Однако тот проигнорировал их требования и попытался скрыться.

Сотрудники правопорядка начал преследовать нарушителя. Стараясь оторваться от них, подросток стал совершать опасные маневры на улицах, в том числе выезжал на полосу встречного движения.

Экипаж ДПС обогнал нарушителя и заблокировал ему путь патрульным автомобилем. Однако, ударив полицейскую машину, школьник продолжил движение. Один из автоинспекторов выскочил из служебной машины и сделал два выстрела в воздух из табельного пистолета. Но и это предупреждение не возымело действия.

Гонка возобновилась. В процессе подросток еще дважды столкнулся с преследовавшим его транспортным средством. В конце концов, полицейские вынуждены были открыть огонь по колесам.

Никто не пострадал. Оперативно установили личность отца юного нарушителя, не достигшего возраста привлечения к административной ответственности.