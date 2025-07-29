Новая технология MG вызвала споры

Перед стартом предпродаж обновлённого электрокара MG4 в сети разгорелись споры из-за его новой батареи. Глава компании подтвердил, что хэтчбек станет первым в мире серийным электромобилем с полутвердотельным аккумулятором, разработанным QingTao Energy.

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Заявленные характеристики батареи вызвали дискуссии: действительно ли это полутвердотельная технология? В её основе — гелеобразный или полутвёрдый электролит, значительно сокращающий долю жидкого компонента по сравнению с обычными литий-ионными элементами. Цель технологии — объединить повышенную безопасность твердотельных батарей с технологичностью производства жидких. К полутвёрдым относят аккумуляторы с содержанием жидкого электролита менее 10%. Они обычно безопаснее, лучше работают на морозе и стабильнее в целом.

Аккумулятор от QingTao содержит всего 5% жидкого электролита, что относит его к полутвердым. Он прошёл тест и, по данным производителя, сохраняет на 13,8% больше запаса хода при температуре до -7°C, чем обычные LFP-батареи. Номинальная емкость — 70 кВт·ч.

Несмотря на новую технологию, запас хода MG4 (537 километров) и плотность энергии (180 Вт·ч/кг) выглядят умеренно. Она (плотность) сравнима с обычными литий-ионными батареями и находится между показателями Geely EX5 (192 Вт·ч/кг) и BYD Han EV (155 Вт·ч/кг). И хотя точный химический состав производитель не раскрывает, плотность соответствует литий-железо-фосфатным элементам.

Плотность энергии — не единственный показатель полутвердотельной батареи. Аккумулятор MG4 использует минимальное количество жидкого электролита, что является ключевым техническим показателем, и прошёл испытания на безопасность и работоспособность в условиях низких температур. В отличие от полностью твердотельных аккумуляторов, которые не используют жидкий электролит и часто рассчитаны на плотность энергии более 300 Вт⋅ч/кг, полутвердотельные батареи представлены в различных исполнениях с различной плотностью.

Очевидно, что бренд заинтересован в массовом внедрении безопасной, долговечной, доступной и устойчивой к холоду технологии вместо гонки за рекордным запасом хода своей продукции.