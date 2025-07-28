В Петербурге принят запрет на работу мигрантов в такси

Власти Петербурга в рамках эксперимента запретили до конца года работать в такси иностранным гражданам, имеющим патент. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение № 60- пг от 28 июля 2025 года, которое вступит в силу через 10 дней.

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Патент — это документ, который оформляют иностранные граждане, чтобы легально работать в России. Его выдают тем, кому не нужна виза. Например, гражданам Абхазии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. Есть исключение: это граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Они могут устраиваться на работу в России без получения таких разрешений, так как эти страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

В документе указано, что запрет для работы мигрантов по патенту в Петербурге касается экономической деятельности «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» (код ОКВЭД 49.32). Компаниям-операторам дадут три месяца для цивилизованного завершения трудовых отношений с указанной группой мигрантов — такой в документе установлен переходный период.

В Смольном отметили, что это время позволит «на практике оценить социально-экономическое влияние этих мер на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости их применения в 2026 году». Комитет по труду и занятости должен до 1 ноября 2025 года представить предложения по этому вопросу.

Напомним, что ранее городская администрация планировала принять подобное постановление о запрете работы мигрантов по патентам и в такси, и в доставке.