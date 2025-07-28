Из-за БПЛА в городе Абинске на Кубани перекрыли федеральную дорогу

В городе Абинске, расположенном по пути из Краснодара в Новороссийск, Крымск, Геленджик и Анапу, на объездной дороге в данный момент проводятся работы по обезвреживанию упавшего украинского беспилотника.

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"В связи с этим движение на федеральной автодороге временно перекрыто. Весь автотранспорт перенаправлен через город Абинск", - написал в своем Telеgram-канале глава Абинского муниципального образования Илья Биушкин.

По его словам, БПЛА упал здесь в понедельник утром, но работы по его нейтрализации продолжаются до сих пор. На месте на месте происшествия работают все оперативные службы.

"Ситуация на контроле", - района подчеркнул глава, который попросил сохранять спокойствие и терпение: "Угрозы для жизни населения не имеется".

Как уже рассказывала "РГ" после атаки украинских беспилотников в ночь на 25 июля на регион на территории Абинского электрометаллургического завода - одного из крупнейших промышленных предприятий всей Кубани - также нашли части сбитого дрона. Обломки обнаружили рано утром в минувшую пятницу сотрудники завода и вызвали экстренные службы. В результат этого ЧП никто не пострадал.