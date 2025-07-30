УАЗ снял вопрос о тестах внедорожника с новым "автоматом"

На днях в сети появились фото УАЗ "Пикап" якобы оснащённого новым силовым агрегатом: связкой турбодизеля и автоматической трансмиссией. Снимки сделали на юге России. "РГ" обратилась за комментарием в пресс-службу компании, в которой информацию о такой конфигурации не подтвердили.

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"Ваши коллеги несколько предвосхищают события. Да, намерение ввести в модельную линейку модификации с АКП по-прежнему есть. Но на данный момент говорить о конкретике все же преждевременно - основной упор программы испытаний сейчас сделан на дизельных версиях с шестиступенчатой механической коробкой передач. Именно такой УАЗ Пикап запечатлен на фотографиях", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Предположительно, на "южных" фото - тот же пикап, который был замечен на тестах ещё в начале января 2025 года.

Напомним, производство 6-ступенчатой МКП налажено на мощностях Заволжского моторного завода с апреля. Кроме УАЗов ими уже оснащаются модели Sollers.

По планам, выход УАЗ "Пикап" и "Патриот" с турбодизелем и 6МКП запланирован на четвёртый квартал 2025 года.

В настоящее время внедорожники представлены с модернизированным двигателем ЗМЗ объёмом 2,7 литра мощностью 150 л.с. и 5-скоростной "механикой". Цены на "Пикап" стартуют от 1 860 000 рублей, купить УАЗ "Патриот" можно начиная от 1 835 000 рублей.