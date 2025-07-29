Китайский Avatr 11 EREV ошеломил Сингапур своей стоимостью

Если в Китае гибридный Avatr 11 EREV можно приобрести примерно за 289 900 юаней (около 3,2 миллиона рублей), то на острове его стартовая цена составляет внушительные 278 999 сингапурских долларов (примерно 17,3 миллиона рублей), то есть в пять раз больше, чем на родине.

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Собственная машина для сингапурцев — удовольствие дорогое ещё и потому, что в этом островном государстве, приобретая автомобиль, необходимо получить так называемый сертификат COE (Certificate of Entitlement). Это специальное разрешение, которое дает право владеть и эксплуатировать транспортное средство в течение 10 лет. Сертификат COE приобретается на аукционе, и его стоимость напрямую зависит от рыночного спроса. Для легковых автомобилей цена такого разрешения может легко превышать 100 тысяч сингапурских долларов (более 6,2 миллиона рублей). Помимо этого, при регистрации нового автомобиля взимается дополнительный регистрационный сбор.

Avatr 11 EREV — среднеразмерный кроссовер с габаритами 4 895 миллиметров в длину, 1 970 — в ширину, 1 601 — в высоту при колёсной базе в 2 975 миллиметров. Вес гибридной версии составляет 2 240 килограммов.

Под капотом гибридной модификации — электродвигатель мощностью 231 кВт (310 лошадиных сил) с крутящим моментом 367 Н·м. В качестве генератора выступает полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель. Аккумулятор емкостью 39,05 кВт·ч позволяет проехать до 225 км на электротяге, а суммарный запас хода по циклу CLTC достигает 1 065 километров. Максимальная скорость автомобиля составляет 200 километров в час, разгон до 100 километров в час занимает 6,9 секунды.

Отмечается передовая бортовая система помощи водителю Huawei ADS 3.0, которая поддерживается тремя лидарами, тремя радарами миллиметрового диапазона, 11 камерами и 12 радарами. Она предлагает целый комплекс функций, включая поддержку автопилота на шоссе, автоматическое вождение в городе, помощь при парковке и даже дистанционную парковку.