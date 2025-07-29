Во Владивостоке оштрафовали мужчину за танцы на крыше движущегося авто

В столице Приморского края полицейские оперативно разыскали и привлекли к ответственности нарушителей ПДД, устроивших на проезжей части опасное шоу. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД региона.

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Правоохранители обратили внимание на видеозапись, которая набирала популярность в социальных сетях. На видео мужчина в нарушение правил дорожного движения танцевал, стоя на крыше автомобиля.

Полицейские провели проверку, в ходе которой установлены личности правонарушителей. В итоге 18-летний водитель и 23-летний пассажир Toyota Allion привлечены к ответственности. Первый - по части 2 статьи 12.23 и части 3 статьи 12.37 КоАП РФ, второй - по статье 12.6 КоАП РФ.