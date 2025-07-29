Toyota сняла вопрос о любимой марке россиян среди авто с пробегом

Более 20% вторичного рынка РФ приходится на автомобили в возрасте старше 20 лет, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков. В первом полугодии было продано более 563 тысяч таких машин, из которых большая часть - автомобили Toyota.

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Результат Toyota - 90,8 тысячи авто. На второй строчке оказался Nissan - 32,7 тысячи. Третье место занял тоже японский бренд Honda - 21,8 тысячи машин.

Volkswagen стал четвертым - 18,7 тысячи авто. На две тысячи меньше продано Mitsubishi. Далее идут Mercedes, Mazda, Audi, BMW и Opel.

Модельный топ возглавила Toyota Corolla, которую выбрали в первом полугодии 15,2 тысячи россиян. Второе место у Volkswagen Passat - 9,4 тысячи проданных авто. На третьей позиции оказался Mercedes E-Class, перепроданный 6 тысяч раз.

На четвертом месте BMW 5 Series (5,6 тысячи авто), с небольшим отрывом на строчку ниже расположилась Toyota Mark (5,2 тысячи машин). Такие же результаты у Toyota Carina и Volkswagen Golf. Восьмой стала Toyota Corona - 5 тысяч авто, Ford Focus в возрасте 20 лет выбрали 4,5 тысячи человек, Honda CR-V - 4,3 тысячи.

Эксперт отметил, что почти каждая вторая возрастная иномарка продается с правым расположением руля.