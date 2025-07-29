Статья 267.1 УК РФ, используемая судами, ранее практически не применялась, однако в текущем году наблюдается формирование новой практики ее применения. Ранее Госдума неоднократно предпринимала попытки ввести административный штраф в размере 5 тыс. руб. за опасное вождение, но эти инициативы не увенчались успехом, и соответствующий законопроект остается без движения.

В начале года ГИБДД сообщила о первом приговоре, вынесенном по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») водителю из Каспийска, который, управляя Porsche Cayenne, двигался по встречной полосе на высокой скорости, фиксируя это на видео. Суд назначил ему штраф в размере 180 тыс. руб.

За последние шесть месяцев было вынесено несколько аналогичных решений в различных регионах, включая Московскую область, Приморский край, Санкт-Петербург, Республику Коми и Саратовскую область. В специализированном журнале Научного центра безопасности дорожного движения МВД России была опубликована статья, подтверждающая эту тенденцию.

В течение последнего десятилетия власти пытаются бороться с агрессивными водителями. В 2016 году в ПДД было введено понятие «опасное вождение». Законопроект с санкциями за данное нарушение находится на стадии доработки.

Статья 267.1 УК РФ была введена в действие в апреле 2017 года для борьбы с хулиганством на транспорте. Однако до недавнего времени она применялась крайне редко.

Адвокат Сергей Радько критикует данную практику, указывая на наличие специальных статей в УК РФ, предусматривающих ответственность за нарушение ПДД. Депутат Ярослав Нилов также считает, что уголовная ответственность должна применяться только в случае явного умысла и повторности нарушения, а не за единичный случай.

В скором времени уголовное наказание по статье 267.1 УК РФ будет ужесточено, вводятся принудительные работы на срок до двух лет. Соответствующий закон уже принят и опубликован.

Ранее сообщалось, что обслуживание автомобилей в автосервисах за год подорожало на треть.