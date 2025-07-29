Chery опубликовала фото нового кроссовера Exlantix E05 c автопилотом
Компания Chery представила изображения своего нового кроссовера Exlantix E05 EREV, который будет продаваться под брендом Exeed. Об этом сообщает портал CarNewsChina.
Официальная презентация автомобиля запланирована на сентябрь этого года.
Exlantix E05 EREV станет первым серийным автомобилем, оснащённым системой автономного вождения HSD (Horizon SuperDrive), способной работать в городских условиях.
Для обеспечения безопасности и помощи водителю в машине установлено 12 радаров по всему корпусу, а также опциональный лидар на крыше и камеры.
В настоящее время детальные технические спецификации кроссовера не разглашаются, однако уже известно, что кроссовер будет оснащен гибридной силовой установкой, включающей в себя 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 154 лошадиных сил и одним электромотором.
Габариты кузова: 4780 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту. Расстояние между осями - 2800 мм. Масса автомобиля без нагрузки - 2065 кг.
На выбор покупателей будут доступны колесные диски диаметром 18, 19 или 20 дюймов.
Кроме того, автомобиль может быть оснащён люком на крыше, декоративной окантовкой окон и чёрными рейлингами на крыше.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что Chery готовит для РФ альтернативу G-Class.