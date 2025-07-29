Chery опубликовала фото нового кроссовера Exlantix E05 c автопилотом

Компания Chery представила изображения своего нового кроссовера Exlantix E05 EREV, который будет продаваться под брендом Exeed. Об этом сообщает портал CarNewsChina.

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Официальная презентация автомобиля запланирована на сентябрь этого года.

Exlantix E05 EREV станет первым серийным автомобилем, оснащённым системой автономного вождения HSD (Horizon SuperDrive), способной работать в городских условиях.

Для обеспечения безопасности и помощи водителю в машине установлено 12 радаров по всему корпусу, а также опциональный лидар на крыше и камеры.

В настоящее время детальные технические спецификации кроссовера не разглашаются, однако уже известно, что кроссовер будет оснащен гибридной силовой установкой, включающей в себя 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 154 лошадиных сил и одним электромотором.

Габариты кузова: 4780 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1725 мм в высоту. Расстояние между осями - 2800 мм. Масса автомобиля без нагрузки - 2065 кг.

На выбор покупателей будут доступны колесные диски диаметром 18, 19 или 20 дюймов.

Кроме того, автомобиль может быть оснащён люком на крыше, декоративной окантовкой окон и чёрными рейлингами на крыше.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Chery готовит для РФ альтернативу G-Class.