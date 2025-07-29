Нейросеть привлекут к улучшению работы автобусов в Нижнем Новгороде

Появилась нейросеть, которая поможет оптимизировать работу автобусов, троллейбусов и трамваев в Нижнем Новгороде. Искусственный интеллект был разработан компанией NtechLab. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

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Искусственный интеллект работает на основе обезличенного подсчета количества ожидающих пассажиров на остановках. Нейросеть анализирует данные и передает их в диспетчерский центр, специалисты которого могут оперативно реагировать на изменение ситуации на остановках, выявлять самые загруженные маршруты и при необходимости увеличивать интенсивность транспорта.

По словам генерального директора NtechLab Алексея Паламарчука, такое решение компании охватывает 300 остановок в областном центре.

Ранее мы писали о том, что абитуриенты пытались поступить в нижегородский вуз с помощью ИИ.

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