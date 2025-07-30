АвтоВАЗ спрогнозировал, как будет развиваться российский авторынок

По итогам первой половины 2025 года на российском рынке было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей, что сразу на 26,3% меньше, чем годом ранее. Притом аналитики не видят перспектив, чтобы спрос начал восстанавливаться до прежних величин.

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«Следующий год на рынке будет таким же тяжёлым, как нынешний. Это связано и с кредитной политикой, и с новыми вызовами. Покупателям придётся адаптироваться к новой реальности», — рассказал редакции Quto глава АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

По мнению собеседника редакции, Центробанк сейчас взял на себя управление потреблением во всей стране, и представители бизнеса ожидают от федерального регулятора максимально эффективных решений. Если таковые будут, рынок начнёт восстанавливаться в середине следующего года.

Кроме того, АвтоВАЗ назвал конкурентов новой Lada Iskra. У новой модели российского автогиганта оказалось совсем немного потенциальных соперников.