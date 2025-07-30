Как будет выглядеть новый кроссовер Mitsubishi на базе Nissan Leaf

Mitsubishi планирует увеличить продажи в Европе за счёт целого ряда бэдж-инжиниринговых моделей, и одной из них станет клон нового Nissan Leaf. Как он будет выглядеть?

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Ещё не так давно японская компания из-за спада продаж хотела покинуть европейский рынок, однако в дальнейшем стратегия изменилась: было решено ширить гамму за счёт моделей других автопроизводителей. В основном базой для новинок послужат новые Renault, и уже дебютировали Mitsubishi Colt (переделанный Clio) и Mitsubishi ASX (клон модели Captur). А в начале этого месяца состоялась премьера нового Mitsubishi Grandis, представляющего из себя перелицованный Renault Symbioz. Однако за основу будут браться и автомобили других брендов, среди них - Nissan и его недавно представленный электрокроссовер Leaf.

Пока нет никакой информации о внешнем виде будущего кроссовера Mitsubishi и степени его переделок относительно Leaf, поэтому мы представили новинку в актуальном стиле компании. Спереди модель получила новые фары гранёной формы и большую контрастную вставку, имитирующую решётку радиатора. Боковины в таких случаях обычно остаются без изменений, а сзади появились новые горизонтальные фонари, встроенные в чёрный сегмент крышки багажника. При этом капот, передние и задние крылья остались неизменными в целях экономии, как это обычно и бывает при создании бэдж-инжиниринговых продуктов.

Скорее всего, технику новый кроссовер Mitsubishi полностью разделит с Nissan Leaf третьего поколения. Последний построен на платформе CMF-EV, которая лежит в основе старшего паркетника Nissan Ariya и электромобилей Renault. Паркетник предлагается исключительно с передним приводом, в базовой версии он имеет электромотор мощностью 177 л.с. (345 Нм) и батарею емкостью 52 кВт*ч. Более мощное исполнение располагает электродвигателем мощностью 218 л.с. (355 Нм) и аккумулятором на 75 кВт*ч. Заявленный запас хода для европейских версий — 436 км и 604 км по циклу WLTP соответственно.

Новый электрокроссовер Mitsubishi будет предлагаться на рынке США. Между тем, пару недель назад состоялась премьера нового кроссовера Mitsubishi Destinator для небогатых рынков.