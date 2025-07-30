Bestune Pony может появиться в России

Китайский автогигант планирует в будущем расширить свой модельный ряд на российском рынке за счёт машин с полностью электрической силовой установкой. Об этом сообщили редакции Quto.ru в прес-службе бренда.

© Quto.ru

При этом на сегодняшний день никакой более конкретной информации о сроках и возможных моделях нет.

«Бренд рассматривает вывод на российский рынок электрических моделей, однако точных планов и сроков пока нет», — подчеркнули в компании.

К слову, ранее производитель раскрыл все подробности об обновлённом компактном электрокаре Bestune Pony, представленном в Китае. Новинка получила аккумулятор с увеличенным до 222 км запасом хода, а также расширенный перечень оборудования