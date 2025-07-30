В ФРГ продают ВАЗ-2106 1986 года за 5600 евро: 9900 км и 10 лет в одних руках

На одном из популярных немецких сайтов объявлений на продажу выставили ВАЗ-2106 1986 года выпуска с пробегом 9900 км. Судя по фото, машина находится в хорошем состоянии, однако на дверях присутствуют небольшие дефекты лакокрасочного покрытия. Владелец из Лайнефельде-Ворбис уверяет, что владеет седаном больше десяти лет и на него получено разрешение на эксплуатацию в качестве олдтаймера.

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Автомобиль выкрашен в бежевую эмаль, салон выполнен в светлых тонах. Сиденья "жигулей", скорее всего, подвергались перешиву, поскольку строчки на боковинах кресел выглядят не очень ровно. В том числе вызывает вопрос наличие радиаторной решетки от более ранней версии - ВАЗ-2103.

Под капотом "шестерки" расположен 1,3-литровый карбюраторный мотор мощностью 65 лошадиных сил, работающий в паре с механической КПП. Привод - задний.

Продавец просит за машину 5600 евро, что составляет около 524 тысяч рублей, и заявляет, что не расположен к торгу. Однако он с радостью готов показать автомобиль потенциальному покупателю, чтобы тот совершил пробную поездку.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что В Болгарии выставили на продажу "Чайку" ГАЗ-13 за 50 тысяч евро.