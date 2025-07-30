МВД прокомментировало новости о запрете праворульных машин

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы планируемом запрете на покупку, продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля.

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«[...] считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», – написала Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Речь идет о проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В документе говорится о том, что машины с правым расположением руля опаснее, чем те, что с левым. СМИ и блогеры восприняли это утверждение как планы МВД ввести ограничения на регистрацию праворульных машин или на полный запрет их эксплуатации в России. Редакция «ФедералПресс» направляла официальный запрос в МВД по этому поводу, однако ответа до сих пор не получила.

По словам Волк, акцент в документе планируется сделать на проведении просветительской работы с водителями праворульных автомобилей. Также предусматриваются механизмы взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка движения.

Ранее сообщалось о том, что и до заявления МВД о праворульных машинах правила их ввоза ужесточали много лет подряд. Эксперты рассказали об этом подробнее.