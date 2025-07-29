В МВД прокомментировали информацию о запрете праворульных автомобилей

Информация о планируемом запрете на покупку, продажу и эксплуатацию автомобилей с правым расположением руля не соответствует действительности. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России включило в проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года пункт по ограничению праворульных автомобилей для использования на дорогах страны. Данный раздел прописан в документе тезисно в качестве меры, которую еще нужно проработать.

«В связи с появлением в массмедиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», — написала Волк.

По ее словам, акцент будет сделан на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей этой категории и на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения.