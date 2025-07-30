Пошлины толкают автомобильную отрасль Германии к переезду в США

Заключенная Евросоюзом торговая сделка с США повлечет за собой серьезные финансовые потери и сокращение рабочих мест в европейской автомобильной отрасли. "15-процентные пошлины обойдутся компаниям в миллиарды евро ежегодно и станут для них обузой в период трансформации", - предупреждает Хильдегард Мюллер, возглавляющая ассоциацию автомобильной промышленности Германии.

© Российская Газета

Автопроизводители считают, что могло быть и хуже. В последние несколько месяцев они платили американцам 27,5 процента, а теперь будут только 15, почти в два раза меньше. На это указывают и политики, пытаясь представить сделку в положительном свете. "Мы не должны забывать, откуда мы пришли", - отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, забыв, однако, напомнить, что до возвращения в Белый дом Трампа пошлина на европейские автомобили в США была 2,5 процента.

Из автомобильной отрасли ФРГ в США могут "переехать" 70 тысяч рабочих мест

Впрочем, у автомобильных и других компаний есть выход: если они не хотят платить пошлины, то могут перенести производство в США и экспортировать оттуда беспошлинно автомобили в Европу. По мнению немецкого эксперта Фердинанда Дуденхёффера, только из автомобильной отрасли Германии "переехать" на другую сторону Атлантики могут 70 тысяч рабочих мест. Тем более что немецкие производители там и так уже обосновались. Звание крупнейшего американского автоэкспортера, например, давно удерживает BMW: немецкий концерн производит в США почти 400 тысяч автомобилей и более половины из них отправляет за границу - в основном в Китай и на родину, в Германию. Другой немецкий автоконцерн, Volkswagen, заявил, что готов инвестировать в американскую экономику двузначную сумму в миллиардах долларов в обмен на снижение пошлин. Соответствующее предложение в США уже отправлено.