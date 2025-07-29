Lada Iskra оснастят новым мощным двигателем

АвтоВАЗ оборудует Lada Iskra 120-сильным двигателем от кроссовера Azimut. Сейчас Lada Iskra предлагает несколько силовых агрегатов. Базовым заявлен 90-сильный 1,6-литровый двигатель, с которым стыкуется 5-ступенчатая «механика». Со 106-сильным 1.6 могут поставляться 6-ступенчатая механическая коробка или клиноременный вариатор.

В следующем году гамма пополнится новым мотором — форсированным вариантом хорошо знакомого публике 16-клапанного атмосферника. При объёме 1,6 литра новинка будет выдавать 120 л.с. Логично предположить, что компаньонами выступят шестиступенчатая «механикой» и клиноременный вариатор.

Более мощный двигатель, в первую очередь, пригодится самой тяжёлой модификации машины — «приподнятому» универсалу Lada Iskra SW Cross. Со 106-сильным мотором и вариатором пятидверка ускоряется до 100 км/ч за 13 секунд, а её максимальная скорость равна 172 км/ч.

Кроме того, АвтоВАЗ назвал конкурентов новой Lada Iskra. У новой модели российского автогиганта оказалось совсем немного потенциальных соперников.