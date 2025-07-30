Очередной «тысячник» от Brabus: теперь на базе купе Mercedes-AMG GT 63

Германское тюнинг-ателье Brabus продолжает расширять линейку моделей с индексом 1000, указывающим на пиковую мощность силовой установки в лошадиных силах. Новой моделью, получившей этот топовый индекс, ожидаемо стал суперкар на базе представленного в прошлом году plug-in гибридного купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.

© Колеса.ру

В линейке 1000-сильных Брабусов уже есть модель Rocket 1000 на базе plug-in гибридного лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance и сногсшибательный «клоунский башмак» Rocket GTS на базе кабриолета Mercedes-AMG SL 63 S E Performance. Представленное сегодня купе Brabus 1000 явно элегантнее лифтбека и шутинг-брейка, вдобавок оно при прочих равных дешевле, а тираж не ограничен — сколько клиенты закажут, столько Brabus и сделает.

Техническая начинка у купе Brabus 1000, в сущности, такая же, как у лифтбека Rocket 1000 и шутинг-брейка Rocket GTS. Рабочий объём расположенного спереди под капотом бензинового битурбомотора V8 с заводским индексом M177 увеличен с 3982 до 4407 «кубиков», установлены новые турбокомпрессоры, новый коленвал, новые шатуны и поршни, новая система выпуска из нержавеющей стали с громоподобным звуком и новая программа управления. В результате доработок максимальная отдача ДВС выросла с 612 л.с. и 850 Нм до 796 л.с. и 1250 Нм, при этом максимальный крутящий момент ограничен электроникой на уровне 1050 Нм, чтобы обеспечить приемлемый ресурс 9-ступенчатой автоматической коробки передач AMG Speedshift MCT 9G, у которой гидротрансформатор заменён многодисковым сцеплением.

Система полного привода 4Matic+ исходного купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance сохранена, равно как и вся гибридная надстройка: максимальная отдача установленного на задней оси электромотора — 204 л.с. и 320 Нм, он состыкован с двухступенчатым редуктором и питается от тяговой литий-ионной батареи ёмкостью 6,1 кВт·ч. Электромотор обеспечивает движение на электротяге, причём благодаря наличию механической связи с передними колёсами даже с выключенным ДВС автомобиль остаётся полноприводным.

Максимальная совокупная отдача силовой установки исходного купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance составляет 816 л.с. и 1420 Нм, а у Brabus 1000 она увеличена до 1000 л.с. и 1620 Нм, время разгона до 100 км/ч сократилось с 2,8 до 2,6 с, а вот максимальная скорость по-прежнему ограничена электроникой на отметке 320 км/ч.

Новый углепластиковый аэродинамический обвес купе Brabus 1000 выглядит довольно лаконично, на корме установлено фиксированное антикрыло. Дорожный просвет уменьшен на 20 мм, подвеска перенастроена. Кованые 10-спицевые колёса Brabus Monoblock Z Platinum Edition обуты в низкопрофильные шины Continental SportContact 7 размерности 305/30 R 21 спереди и 335/25 R 22 сзади.

Салон, как водится у Brabus, полностью перешит и щедро декорирован карбоном. На демонстрационном экземпляре в кожаной обивке передних кресел одновременно используются орнаменты в виде ракушек и цифр 77, указывающих на год основания компании Brabus — 1977-й.

Демонстрационный образец купе Brabus 1000 стоит 532 496 евро, тогда как исходное купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance сейчас стоит в Германии минимум 219 674 евро.