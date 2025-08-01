Li Auto грозят судебным иском из-за видео с краш-тестом i8 и грузовика

На презентации нового электрокроссовера Li Auto i8 китайская компания показала зрелищный краш-тест: i8 на скорости 100 км/ч лоб в лоб сталкивается с тяжёлым грузовиком Chenglong. После удара грузовик подпрыгивает, кабина наклоняется, а сам электрокар демонстрирует минимум повреждений. Видео произвело эффект разорвавшейся бомбы и сразу вызвало сомнения.

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Через сутки после презентации производитель грузовика - компания Chenglong - выступила с официальным заявлением. В нём они поставили под сомнение достоверность краш-теста, отметив, что поведение машины на видео "вызывает вопросы" и что к ситуации уже подключены юристы. По словам представителей бренда, никаких официальных запросов на участие в краш-тесте не поступало.

Проводила тест государственная организация - Китайский автоисследовательский центр. В ответ на претензии они заявили, что: тест соответствовал всем внутренним процедурам и стандартам; грузовик был куплен независимым способом, параметры не менялись; Li Auto не участвовала в подготовке условий испытания.

При этом уточняется, что речь идёт не о сертификационном тесте по типу C-NCAP, а о внутреннем инженерном испытании - его результаты не идут в официальные базы, а используются для "проверки концепций". По сути, шоу-версия для презентации.

Видео вызвало вирусный эффект: поведение кабины фуры выглядело, мягко говоря, неправдоподобно. Некоторые зрители сравнивали его с компьютерной графикой или сценой из боевика. В соцсетях моментально появились сотни комментариев с вопросами к подлинности результатов. Особенно на фоне того, что в обычных условиях у грузовиков гораздо более жёсткая кабина и устойчивость к фронтальному удару.

Li Auto, в свою очередь, пояснила, что целью было продемонстрировать не разрушение фуры, а прочность кузова i8 в имитации реального ДТП - с двухфазным ударом и смещением. Машина, как утверждают в компании, прошла испытание на отлично: сохранилась структура кузова, сработали 9 подушек безопасности, батарея не пострадала, двери открылись вручную.

Продажи Li Auto i8 начались несколько дней назад. Это - электрокроссовер с 6-местным салоном, кузовом длиной более 5 м и колёсной базой 3,05 м.

Автомобиль оснащён двухмоторной силовой установкой мощностью 536 л.с. Запас хода - 670 или 720 км в зависимости от батареи. Цены лежат в диапазоне от 322 до 370 тысяч юаней (~3,7 - 4,2 млн рублей).