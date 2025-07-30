Стремительный подъем стартапа Nio: 800 тысяч электрокаров за семь лет

За семь лет и два месяца китайский производитель электромобилей Nio превратился из амбициозного стартапа в одного из гигантов автомобильной индустрии. Только в мае 2018 года с конвейера сошёл первенец — кроссовер ES8, и вот уже собран 800-тысячный, которым стал новый полноразмерный электрический внедорожник Onvo L90.

© Quto.ru

Для бренда это не просто машина, а настоящее олицетворение невероятного роста и технологического прорыва, которых достигла компания. На сборку первых 100 тысяч автомобилей Nio потребовалось два года и десять месяцев. В то время производственные мощности позволяли выпускать в среднем 96 машин в день, зато последние 100 тысяч единиц сошли с конвейера за рекордные 74 дня.

Фантастический рывок стал возможным благодаря открытию второго завода и запуску массовой модели Onvo L60. На пике своей эффективности компания достигла впечатляющего темпа производства — 1 351 автомобиль в сутки. Теперь производитель представляет Onvo L90, который уже отгружается дилерам для проведения тест-драйвов.

Новый флагман отличается внушительными габаритами — 5 145 миллиметров в длину, 1 998 — в ширину, 1 766 — в высоту и колёсной базой 3 110 миллиметров. Onvo L90 предлагает гибкие варианты компоновки с тремя рядами сидений: либо 2+2+3, либо 2+2+2. Багажник легко трансформируется — при сложенных сиденьях из 240 литров он может «превратиться» в 430 литров. Внутри автомобиля имеется трёхзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема Onvo и потолочный экран для пассажиров заднего ряда, который превратит любую поездку в увлекательное путешествие.

«Сердцем» Onvo L90 стала мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 85 киловатт-часов. Она питает флагманский электродвигатель Nio, весящий всего 79 килограммов. В заднеприводной версии этот двигатель выдает пиковую мощность в 340 киловатт (450 лошадиных сил). В полноприводной версии она развивает суммарную мощность в 440 киловатт (590 «лошадей»). Запас хода по циклу CLTC варьируется от 570 до 650 километров, что позволяет совершать дальние поездки с комфортом.

При всех своих впечатляющих характеристиках Onvo L90 остаётся доступным. Его начальная цена установлена на уровне 279 900 юаней, что что в рублёвом эквиваленте составляет чуть более 3,1 миллиона рублей. Старт продаж запланирован на 31 июля. В компании уверены, что именно этот автомобиль станет самым продаваемым в истории марки.