Названы пять легендарных V12-суперкаров из 90-х

Для суперкаров того времени V12 был символом статуса и мощи, вершиной инженерной мысли. Сегодня такие моторы — редкость. Портал 110km.ru вспомнил пять культовых V12-суперкаров, которые стали иконами времени и вызывают восторг поклонников автотехники и по сей день.

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Lamborghini Diablo (1990–2001), пришедший на смену Countach, стал новым флагманом и укрепил репутацию Lamborghini как создателя экстремальных суперкаров. Его вершина — версия SE30 Jota (1993) с 5,7-литровым V12 мощностью 595 лошадиных сил, которая стала одной из самых быстрых машин своего времени.

McLaren F1 (1992–1998) стал воплощением амбиций команды Формулы-1. «Сердце» машины — уникальный 6,1-литровый атмосферный V12 от BMW M мощностью 618 лошадиных сил. Благодаря инновациям (центральное место водителя, карбоновый монокок) он достиг рекордных 386 километров в час, став самым быстрым серийным автомобилем 1990-х и эталоном дорожных машин даже сейчас.

Ferrari F50 (1995–1997) стала «наследницей» легендарной F40. Её 4,7-литровый V12, созданный на базе мотора болида Формулы-1 1990 года, выдавал 513 лошадиных сил. F50 предложила более управляемый, но не менее эмоциональный характер, став редкой и технологичной Ferrari 90-х.

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Bugatti EB110 (1991–1995) поражал технологиями: 3,5-литровый V12 с четырьмя турбинами развивал 553 лошадиные силы в базовой версии и 603 — в комплектации Super Sport, полный привод обеспечивал феноменальную динамику. Итальянский суперкар стал единственным серийным Bugatti того времени. Сейчас это невероятно редкий автомобиль.

Mercedes-Benz CLK GTR Strassenversion (1998–1999) был выпущен тиражом 28 экземпляров — для омологации. Они оснащались 6,9-литровым V12 мощностью 622 лошадиные силы, а несколько машин имели 7,3-литровый агрегат на 655 лошадиных сил. Это был настоящий гоночный болид для дорог общего пользования, который стал одной из самых редких моделей Mercedes-Benz.