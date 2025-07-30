Мособлдума ввела штрафы за навязывание такси в аэропортах

На очередном заседании депутаты Московской областной думы одобрили новый законопроект, предусматривающий штрафы для водителей, предлагающих услуги такси в неразрешенных зонах аэропортов региона. Информация об этом размещена на официальном портале законодательного собрания.

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Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, эта мера направлена на защиту пассажиров от нелегальных перевозчиков и навязчивых «зазывал», а также на обеспечение безопасности и удобства при заказе такси. По его словам, частные водители часто не проходят обязательные медосмотры, а их автомобили не подвергаются техническим проверкам перед рейсом. Кроме того, поездки с нелегальными таксистами нередко обходятся пассажирам значительно дороже.

Согласно новому закону, штрафы за нарушение составят 5 тыс. руб. для граждан, 20 тыс. – для должностных и 50 тыс. – для юридических лиц. Мониторинг соблюдения новых правил поручен инспекторам Министерства транспортного сообщения Подмосковья. Обновленные требования распространяются на все международные аэропорты региона – Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Нормативный акт дополняет ранее принятое постановление областного правительства, полностью запрещающее несанкционированную деятельность таксистов на территории воздушных гаваней. Теперь заказ машин разрешен исключительно через специализированные стойки, соответствующие всем законодательным стандартам.