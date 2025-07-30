Росстандарт запретил продажу китайских грузовиков

Росстандарт ввел запрет на выпуск на российский рынок нескольких марок китайских грузовиков и их шасси из-за выявленных нарушений, представляющих угрозу для водителей и пешеходов.

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В ходе проверок обнаружены несоответствия требованиям по эффективности тормозной системы, уровню шума, идентификации органов управления, а также работе системы экстренного вызова. Также выявлены проблемы с документацией по устойчивости креплений ремней безопасности, сидений и электромагнитной совместимости.

Продажа грузовиков уже приостановлена, а дилерам предписано связаться с владельцами для бесплатного устранения нарушений. Производителям направлены требования разработать программу по исправлению недостатков.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. В Росстандарте подчеркивают, что меры направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения.