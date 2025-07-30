Mercedes прогнозирует снижение выручки из-за тарифов Трампа

Немецкие автопроизводители Mercedes-Benz Group AG и Porsche AG снизили свои ожидания по прибыли за год из-за торговой войны президента США Дональда Трампа, в результате которой больше всего пострадал выпуск автомашин класса люкс, сообщает Bloomberg.

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Два немецких производителя заявили о двойном давлении со стороны новых тарифов в США и усиливающейся конкуренции в Китае, где ценовая война на электромобили подрывает спрос на более дорогие модели.

Концерн Mercedes-Benz ожидает, что маржа производства автомобилей (разница между ценой продажи автомобиля и затратами на его производство) в этом году составит всего 4%, что как минимум ниже 6%, которые он прогнозировал до того, как отозвал свой прогноз из-за торговых мер Трампа. Пошлины негативно сказываются на ценах и продажах, и Mercedes предупредил, что выручка будет значительно ниже прошлогоднего уровня.

Porsche и Mercedes пытаются завоевать популярность на крупнейшем в мире автомобильном рынке Китая благодаря своим более премиальным моделям, таким как Taycan и EQS, а также аккумуляторной версии флагманского лимузина Mercedes S-класса.

Во втором квартале маржа автопроизводителя Mercedes упала до 5,1%, что значительно ниже уровня, связанного с продвижением автомобилей класса люкс. Компания также отметила уменьшение спроса на фургоны и снижение выручки в подразделении мобильных услуг, что негативно сказывается на производительности.